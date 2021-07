Luis Alberto festeggia sui social: pioggia di critiche dei tifosi

- Advertisement -

LUIS ALBERTO LAZIO – Non è ancora rientrato il caso Luis Alberto nel mondo biancoceleste. Il comportamento dello spagnolo sta facendo infuriare non solo la Lazio, ma anche tutti i suoi tifosi. Il fatto di aver disertato il ritiro ha obbligato la società ad intraprendere una linea dura. Il centrocampista, però, sembra intenzionato a proseguire per la sua strada.

La situazione

Ieri sui social è apparso un video dei festeggiamenti del compleanno della moglie di Luis Alberto. Come riporta Il Corriere dello Sport, le critiche da parte dei tifosi non si sono fatte attendere. Infatti, i supporters biancocelesti non hanno digerito il comportamento del giocatore e sono piovute critiche per il Mago. Del resto, come i tifosi hanno esaltato il comportamento di Milinkovic, hanno mal digerito quello del numero 10.