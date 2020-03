Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVO LUIS ALBERTO – Luis Alberto è uno dei grandi artefici della super stagione della Lazio di quest’anno. Lo spagnolo ha servito 12 assist in stagione, che lo pongono nella top europea dei migliori assistmen. Adesso, in questo periodo di quarantena a causa della diffusione del Coronavirus, il numero 10 biancoceleste si trova da solo nella sua casa romana. La famiglia è in Spagna e lui cerca riparo dalla solitudine allenandosi per tenersi in forma e utilizzando la chat di gruppo che ha con i suoi compagni di squadra. E poi pensa al futuro, e a quel rinnovo con la Lazio che dovrebbe arrivare a breve.

Lazio, vicino il rinnovo di Luis Alberto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio è ormai all’ultimo passaggio. Lo spagnolo va in scadenza nel 2022 e la società biancoceleste non vuole trovarsi nella difficile situazione di avere un calciatore così importante in bilico. Le trattative sono in fase avanzate, dovrebbe arrivare un prolungamento fino al 2025 e soprattutto un corposo aumento dell’ingaggio. Quasi il doppio degli 1,8 milioni attuali, ovvero 3,5 milioni bonus compresi. Uno stipendi che avvina Luis Alberto ai top biancocelesti.

