Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO RETROSCENA CALCIOMERCATO – Luis Alberto è arrivato alla Lazio nell’estate del 2016, ma è nella stagione 2017-18 che è esploso definitivamente, Lo spagnolo è diventato sempre più un punto fermo della formazione di Inzaghi, suscitando l’interesse di svariati club. Come riporta il Messaggero durante la sessione invernale il numero 10 biancoceleste sarebbe stato cercato dall’Inter. I nerazzurri infatti, prima di affondare il colpo su Eriksen avrebbero contattato il club di Lotito per l’ex Liverpool. Secco il no della società capitolina che ritiene “Il mago” incedibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.