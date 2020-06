Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORENTINA – Al termine di una gara tiratissima, la Lazio è riuscita a piegare la Fiorentina dopo una grande rimonta compiuta nel secondo tempo. La squadra di Inzaghi è sembrata ancora affaticata ma lo spirito combattivo è rimasto tale e quale a quello pre lockdown. I viola sono passati in vantaggio nella prima frazione con una stoccata di Ribery, ma i biancocelesti non si sono lasciati demoralizzare e nella ripresa hanno riacciuffato il pareggio con Ciro Immobile su calcio di rigore. Quasi in extremis, poi, ci ha pensato Luis Alberto a rimettere i suoi sulla scia della Juventus che adesso dista 4 lunghezze. Proprio Il Mago, al termine del match, ha commentato a caldo la vittoria ai microfoni della radio ufficiale della Lazio. Ecco le sue parole.

Il gol vittoria

“Difficile riprendere il ritmo dopo 3 mesi e mezzo di stop, però oggi contava soltanto vincere per restare dietro alla Juve. Contento del gol perché ci ridà fiducia. Volevo fare un assist a Correa, ma il rimpallo mi ha favorito e ho calciato senza pensare.”

Le difficoltà della Lazio

“Abbiamo una squadra lunga ma mancano molte pedine importanti. Molti miei compagni stanno giocando non in perfetta forma. Oggi abbiamo giocato bene perché siamo stati molto dinamici, soprattutto nella ripresa. Dobbiamo continuare così. Oggi contava solo vincere e proseguire la corsa. lo abbiamo fatto e sono contento per il gol, dà sempre più fiducia per il futuro. Abbiamo una rosa lunga, non è facile giocare ogni tre giorni, ma oggi ho visto una squadra più dinamica. Credo che a Torino avremo più ritmo, non dico che sarà facile ma dobbiamo continuare a recuperare e lottare per il nostro obiettivo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.