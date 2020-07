Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN LUIS ALBERTO – La Lazio esce sconfitta contro il Milan per 3 a 0 dall’anticipo della 30esima giornata di Serie A. La Juventus tenta la fuga. Ora la squadra di Sarri è a +7 quando mancano otto partite alla fine. Il sogno scudetto, per quanto lontano, resta vivo e i ragazzi di Inzaghi non hanno intenzione di mollare, come testimoniano le dichiarazioni di Parolo al termine del match.

Luis Alberto, senza Immobile e Caicedo fa fatica

La Lazio, orfana di Immobile e Caicedo, non riesce a tenere il passo della Juventus e crolla sotto colpi di un Milan cinico che si è imposto per 3 a 0. Inzaghi, senza le sue due punte centrali, ha dovuto fare di necessità virtù e ha schierato una coppia di attacco formata da Correa e Luis Alberto. Proprio dal “mago” ci si aspettava di più. Come riporta il Corriere dello Sport in una serata piena di assenze lo spagnolo non è riuscito a prendersi la squadra sulle spalle. I colpi di genio con cui ha incantato i tifosi, ieri sera non si sono visti. Sicuramente l’assenza di un centravanti di ruolo che punta la profondità non ha aiutato ad ispirare Luis Alberto che adesso deve resettare e tornare ad inventare calcio, perchè la matematica ancora non consente a nessuno di rilassarsi.

