NEWS DELLA GIORNATA – Archiviata la vittoria contro la Juventus di sabato sera, la Lazio è pronta a tornare in campo contro il Rennes nell’ultima partita valida per i gironi di Europa League (Ecco dove vedere il match). Ad arbitrare la gara sarà Jovanovic. Ma come di consueto andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata.



Lazio

In questo momento Luis Alberto è sicuramente il giocatore biancoceleste più in forma del momento: è insostituibile ed ha eguagliato Messi per assist siglati negli ultimi due anni. La Lazio nei secondi tempi esprime il meglio di se con 19 reti segnati e 3 subite. Nel frattempo il club ricorda la vittoria nel derby di tredici anni fa. Queste le opinioni sul momento dei capitolini da parte di Sconcerti, Mirra e Tovalieri. La squadra di Inzaghi dovrà stare attenta alle squalifiche con Leiva che diffidato potrebbe rischiare il match di Riad.



Altre news

Nella giornata di oggi, Leiva e Cataldi hanno fatto visita all’Umberto I. Infine mentre Milinkovic si è svegliato con una “brutta sorpresa”, Minala è destinato a seguire le orme di Tounkara alla Viterbese.

Paolo Miani