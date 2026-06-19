Luis Alberto: “Reina il migliore, avrà una grande carriera da allenatore”

L’ex calciatore della Lazio, Luis Alberto, è intervenuto in collegamento in un’intervista con DAZN Spagna, ai quali microfoni ha raccontato dei simpatici retroscena di quando era alla Lazio con Pepe Reina, suo grande amico presente in studio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Luis Alberto nell’intervista sulla Lazio e Pepe Reina

“Pepe (Reina, ndr.) è un tipo molto divertente. Se dico qualcosa e domani lo vado a trovare, mi dà uno ‘scappellotto’ dietro la nuca. Pepe è un grande, mi picchia di sicuro (ride, ndr.). Ho avuto la fortuna di vivere molto tempo insieme a lui e alla sua famiglia, ed è una delle persone migliori che si possano incontrare al mondo. Oltre a essere un giocatore, era un padre per tutti e portava positività nello spogliatoio. Alla Lazio era sempre felice, sia quando giocava che quando stava in panchina. Lui riesce a capire quando stai perdendo la tua strada: è in quel momento che ti prende e ti riporta sul percorso giusto. Ora fa l’allenatore, si vedeva che era il suo destino. Credo che avrà una carriera da allenatore persino migliore di quella da calciatore”.

Redazione Lazionews.eu

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