Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIS ALBERTO MARCA – Luis Alberto è uno dei grandi protagonisti della Lazio e di questa stagione. Lo spagnolo è in vetta alla classifica degli assist-men nel nostro campionato ed è tra i migliori in Europa. Ad elogiarlo oggi è stato il quotidiano sportivo spagnolo Marca, che ha stilato una lista dei 25 giocatori più promettenti dell’ultima decade calcistica che sono passati per il Siviglia.

Lazio, Marca celebra Luis Alberto

“Luis Alberto è il miglior assist-man del campionato italiano, nonché uno dei migliori centrocampisti della Serie A”. Lo spagnolo della Lazio è stato il capitano della squadra giovanile del Siviglia nel 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.