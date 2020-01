Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SAMPDORIA LUIS ALBERTO PATRIC E JONY – La Lazio batte 5-1 la Sampdoria e prosegue così nel suo momento magico. Tre gol di Immobile e uno a testa per Caicedo e Bastos regalano a Simone Inzaghi l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Successo arrivato grazie a una formazione inedita nella storia biancoceleste.

Lazio, tre spagnoli in campo dal 1′

Come riporta Lazio Page, nella formazione titolare sono scesi in campo tre calciatori spagnoli: Luis Alberto, Patric e Jony. Situazione che non si era mai creata nella storia del club in Serie A.