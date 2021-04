Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO INFORTUNIO – “Sicuramente domani non sarà della partita”. Così Simone Inzaghi ha risposto questo pomeriggio a una domanda sulle condizioni di Luis Alberto. Invece, stando alle ultime indiscrezioni, lo spagnolo potrebbe addirittura essere convocato per la gara contro lo Spezia. Il ‘Mago’, infatti, è sceso in campo già con gli scarpini e ha provato con il pallone. Un provino positivo che potrebbe permettere al numero 10 biancoceleste di rientrare nella lista dei convocati per la sfida in programma domani. Le valutazioni decisive, comunque, saranno effettuate nella mattinata di domani.

