LUIS ALBERTO RECORD CONVOCAZIONE – Dopo un inizio di stagione stratosferico, doppia soddisfazione per Luis Alberto che sembra aver superato definitivamente i tormenti degli anni passati. Il centrocampista di Inzaghi, infatti, si sta riprendendo il ruolo internazionale che gli compete grazie soprattutto alle ultime prestazioni con la maglia biancoceleste.

Assist

Il centrocampista spagnolo è il re degli assist europei insieme a De Bruyne del City. Finora ha collezionato 5 passaggi che hanno portato alla rete i compagni di squadra. Questa visione di gioco a tutto campo e la capacità di trovare l’uomo giusto tra le file avversarie, gli è valsa la chiamata della Spagna.

Convocazione

Il CT spagnolo Robert Moreno non sembra averci pensato due volte a convocare questo Luis Alberto con le Furie Rosse. Il centrocampista non giocava in nazionale dal 2017 e ora dovrà affrontare le partite di qualificazione ad Euro 2020 contro Svezia e Norvegia. Rinascita.