Luis Alberto abbraccia Immobile: il ricordo è da brividi (FOTO)

Immobile ha annunciato l’addio al calcio giocato, una scelta che ha scosso il mondo del calcio e in particolar modo i suoi ex compagni: questo è il ricordo da brividi dell’amico e compagno Luis Alberto.

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Immobile lascia il calcio: il ricordo di Luis Alberto

Sui social l’ex 10 della Lazio ha salutato il suo amico in un modo davvero speciale: “Alla fine sono le persone che incontri lungo il percorso a rendere speciali questi anni. Io sono fortunato ad aver condiviso una parte così importante con te. Grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, dentro e fuori dal campo. Mancherai, gitano”.

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