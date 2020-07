Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO – La Lazio è in campo contro il Lecce per disputare un’importante sfida per il prosieguo del campionato. Tra i protagonisti biancocelesti c’è Luis Alberto che ha raggiunto la centesima presenza con l’aquila sul petto. Il numero 10 è un perno fondamentale per la squadra di Inzaghi che oggi punta anche su di lui per conquistare i tre punti. La società, sul proprio profilo Instagram ha deciso di omaggiare il fantasista spagnolo. “Congratulazioni magico Luis”: questo si legge sulla pagina ufficiale biancoceleste.

Il post

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.