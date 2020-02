Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO INTERVISTA – Obiettivo secondo posto raggiunto. La Lazio vincendo a Parma per 1 a 0 si è portata a solo una distanza dalla Juventus capolista e ha scavalcato l’Inter che stasera giocherà il derby contro il Milan. Il match da poco conclusosi contro gli emiliani è stato tirato fino al novantesimo, ma il gol di Caicedo sul finire della prima frazione di gioco ha dato alla Lazio il vantaggio e 3 punti che pesano come un macigno in ottica Scudetto. Al termine della gara Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole.

Il sogno Scudetto

“Siamo a meno uno dalla Juventus quindi possiamo parlare di altro oltre che di Champions. Adesso dobbiamo aspettare l’Inter ma siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Siamo secondi non siamo stupidi perché lotteremo fino alla fine. E’ vero che la Juve è altamente favorita, ma noi con umiltà dobbiamo cercare almeno di dare fastidio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.