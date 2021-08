Luis Alberto torna a incantare: tre assist e un gol da capitano per riprendersi la Lazio

- Advertisement -

LAZIO LUIS ALBERTO SERIE A – Dopo le incomprensioni avute con la società ad inizio ritiro Luis Alberto sembra aver ritrovato la giusta strada. Il fantasista spagnolo, tornato tra i titolari dopo la panchina contro l’Empoli ha dato una risposta molto convincente a Sarri e all’opinione pubblica.

Gol, assist e fascia: il ritorno del Mago

Con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio vi erano dubbi sulla nuova posizione del fantasista iberico, a detta di molti non sarebbe stato idoneo per gli schemi del tecnico toscano. La realtà per il momento ha dimostrato l’esatto contrario, nella gara contro lo Spezia il numero 10 biancoceleste ha offerto una prestazione sontuosa a centrocampo. Spostato sul centrosinistra con licenza di attaccare la porta il “Mago” spagnolo ha messo a segno un gol e tre assisto molto preziosi. Come premio finale Luis Alberto ha pure indossato la fascia da capitano dopo l’uscita di Immobile, un gesto simbolico che scaccia le polemiche del passato.