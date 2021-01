Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO LUIS ALBERTO – Quando Luis Alberto sale in cattedra, la Lazio brilla. Le giocato del numero 10 sono illuminanti per tutto il reparto offensivo, che spesso beneficia dei suoi gol e assist. Anche contro il Parma il mago è andato a segno, sbloccando una partita mano a mano più complicata.

La Lazio vola con il suo numero 10

Dopo tante polemiche, Luis Alberto è tornato a far volare la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha sbloccato una partita difficile su assist di Lazzari, altro uomo fondamentale per la vittoria a Parma. La fantasia del numero 10 crea spazi anche quando non ce ne sono. Ieri Luis è salito in cattedra ed ha indossato i panni da goleador per far trionfare la squadra di Inzaghi. A 5 giorni dal derby, i biancocelesti devono concentrarsi sulla prossima gara, decisiva per la corsa in Champions League e trovare tutte le motivazioni per fare bene. La quadra del cerchio sembra esser stata trovata, ma solamente una grande prestazione contro la Roma, potrà far sognare in grande le aquile.

