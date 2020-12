Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO – La Lazio torna a vincere all’Olimpico di Roma. Non accadeva da quasi due mesi. L’ultima vittoria risaliva al 24 ottobre contro il Bologna per 2 a 1. Alla squadra di Inzaghi serviva una scossa e qualcuno che trainasse tutti alla vittoria. Ci ha pensato, oltre Ciro Immobile, anche Luis Alberto.

Luis Alberto, un mago da urlo

Come riporta Il Messaggero, la Lazio c’è. E’ viva e lotta per la Champions. Nel momento più difficile per i biancocelesti serviva solo il ritorno del mago più prestigioso. In molti aspettavano una sua scintilla ed è arrivata proprio contro il Napoli. Alla sua 150^ presenza, Luis Alberto raddoppia il risultato e mette a tacere tutti. Ringrazia e ricama alla sua maniera. Finalmente la risposta che si attendeva dallo spagnolo. Poi quell’abbraccio prolungato a Simone Inzaghi. Emozionante. Proprio al tecnico biancoceleste si deve la vittoria. Ha difeso Luis Alberto e ha condotto la squadra sulla retta via.

