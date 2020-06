Tempo di lettura: < 1 minuto

LUKAKU LAZIO – Ancora presto per cantare vittoria, ma i segnali che arrivano da Formello lasciano ben sperare. Jordan Lukaku dovrebbe aver messo da parte i problemi fisici che lo tormentano da inizio campionato e potrebbe tornare ad allenarsi con regolarità. L’esterno belga è rientrato in Italia lo scorso 3 giugno, è risultato negativo ai tamponi per il Coronavirus e ora punta il campo.

Lazio, le condizioni di Lukaku

Come riporta La Repubblica, mister Inzaghi potrebbe averlo a disposizione già da domani. Il recupero di Lukaku sarebbe fondamentale per dare un’alternativa in più sulle fasce alla Lazio, visto lo stop di Lulic. Protagonista di appena 70 minuti in stagione, Jordan era riuscito a confezionare anche un assist a Immobile nel match vinto al Franchi contro la Fiorentina. Il belga lavora senza sosta per lasciarsi alle spalle i problemi alle ginocchia. Ed ora vede la luce in fondo al tunnel.

