LAZIO LUKAKU – Con il campionato che si avvia verso la ripresa e con tante partite ravvicinate da giocare, la Lazio dovrà affidarsi a tutti i suoi effettivi. E tra questi, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è anche Jordan Lukaku, l’esterno mancino pronto a giocarsi le sue chance visti anche i lunghi tempi di recupero dall’infortunio di Lulic. Il belga soffre da anni di un problema alla cartilagine del ginocchio. In passato si è operato, ma il problema non è mai stato superato del tutto. Così lo scorso dicembre, il fratello del centravanti dell’Inter, si è sottoposto a un nuovo intervento di pulizia nella speranza di risolvere una volta per tutte il problema. Lukaku, da quando è stato dato il via libera agli allenamenti, si sta allenando da solo a Formello, dopo aver svolto la prima parte della riabilitazione post-operatoria in Belgio.

Lazio, Lukaku sogna un’estate da protagonista

Lukaku si sta allenando duramente, anche sotto l’aspetto psicologico; il suo problema non sparirà mai del tutto, e allora è necessario lavorare anche sulla testa. I progressi ci sono e nelle prossime settimane si capirà a punto del recupero è arrivato. Il belga sogna di tornare protagonista in campo. Giocando ogni 3-4 giorni ci sarà occasione per tutti e lui vuole farsi trovare pronto. Le sua cavalcata sulla fascia servono alla Lazio, come dimostrato anche in una delle sue due uniche presenze quest’anno: a Firenze, quando fu lui a propiziare il gol decisivo di Immobile al 90′.

