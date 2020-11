Tempo di lettura: < 1 minuto

LULIC LAZIO – Non è ancora finito il lungo calvario di Senad Lulic. La Lazio deve attendere qualche giorno prima di poter riabbracciare il proprio capitano. L’esterno biancoceleste, regolarmente in campo la scorsa settimana, è stato costretto ad un nuovo stop per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia. Il bosniaco, fermatosi il 5 febbraio scorso, ha subìto una doppia operazione dalla quale ancora non riesce a riprendersi.

Lulic, nuovo stop: la caviglia fa ancora male

Senad Lulic, come riporta Il Messaggero, non si vede a Formello da sei giorni. La Lazio parla di un permesso, ma il giocatore è in Germania per nuovi controlli. Forse ha forzato la caviglia in partitella: doveva rientrare a gennaio, potrebbe aver accelerato troppo i tempi. La speranza era di rivederlo in panchina già domenica prossima contro l’Udinese, ma l’inserimento in lista va posticipato. Il capitano manca ormai da dieci mesi. Nei prossimi giorni tornerà in Svizzera dalla famiglia, poi di nuovo a Roma. La Lazio lo aspetta.

