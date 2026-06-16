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DAZN sceglie Lulic: sarà una delle voci della sfida tra due ex Lazio
Questa sera DAZN vanterà un’ospite d’eccezione per commentare le partite dei Mondiali 2026 in programma: si tratta dell’ex capitano biancoceleste Senad Lulic, live sulla piattaforma a partire dalle 17:50.
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Lulic commenterà i Mondiali 2026 su DAZN: l’annuncio dell’ex giocatore
E’ stato proprio l’ex calciatore, con la maglia della Lazio tra il 2011 e il 2021, ad annunciare la collaborazione con DAZN attraverso una storia Instagram raffigurante altri due volti noti al mondo biancoceleste. Si tratta di Vladimir Petković e Lionel Scaloni, rispettivamente commissario tecnico dell’Algeria e dell’Argentina. Tutto lascia presagire che stasera, a partire dalle 17:50, durante la trasmissione Copa Mundial, l’ex capitano della Lazio avrà spazio per commentare la partita fra “L’Albiceleste” e “Le Volpi del Deserto”, con fischio d’inizio alle ore 03:00.
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