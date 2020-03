Tempo di lettura: < 1 minuto

LULIC LAZIO – La Lazio vive un momento di totale incertezza, speranzosa di poter presto tornare sui campi di allenamento. In questi giorni il primo bagliore di sereno arriva direttamente dalla Svizzera. Senad Lulic è tornato ad allenarsi, a quasi due mesi dallo stop per il problema alla caviglia.

Lulic, ora il recupero è possibile

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il capitano della Lazio ha ripreso ad allenarsi in casa, in Svizzera, dove ha la residenza da ormai diversi anni. Ci vorrà ancora tempo prima che Senad Lulic riprenda la forma, ma intanto la fase più acuta del calvario è alle spalle. La caviglia risponde alle sollecitazioni, il bosniaco fa palestra. Lulic resterà in Svizzera, ma il ritardo della ripresa della Serie A apre uno spiraglio: il capitano, qualora si tornasse a giocare, potrebbe essere recuperato per le ultime gare di campionato.

