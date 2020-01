Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LULIC – Meno 2 al derby della Capitale Roma-Lazio. Una partita che ha tra i grandi eroi in biancoceleste Senad Lulic. Il capitano protagonista della famosa stracittadina del 26 maggio 2013 che regalò alla Lazio la Coppa Italia. Da quel momento, il suo nome è associato al numero 71, minuto del gol che decise la finale. Domenica sarà ancora titolare sulla fascia sinistra poi, come riporta La Gazzetta dello Sport, per lui ci sarà un appuntamento importante. A fine gennaio, infatti, è in programma l’incontro col presidente Lotito per parlare di rinnovo. Il contratto di Lulic è in scadenza a fine stagione, ma l’intenzione è quella di prolungare almeno per un’altra annata.

Lazio Lulic ha ritrovato la Nazionale

Le buone prestazioni di Lulic in questa stagione, che gli hanno permesso di battere la concorrenza anche di Jony, gli hanno regalato anche la riconquista della Nazionale. Dopo due anni, la Federazione della Bosnia ha annunciato il suo ritorno in squadra per lo spareggio per l’Europeo contro l’Irlanda del Nord che si giocherà il 26 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.