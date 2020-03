Tempo di lettura: < 1 minuto

SENAD LULIC MARCO PAROLO LAZIO – I due senatori della Lazio, Senad Lulic e Marco Parolo hanno firmato il rinnovo del contratto fino al 2021. Con la speranza di poter disputare la Champions League con la maglia biancoceleste, i due calciatori resteranno ancora per 2 anni nella Capitale.

I rinnovi di Lulic e Parolo

In questi giorni in cui l’attività sportiva si è fermata, il club biancoceleste sta mettendo a punto i rinnovi dei propri calciatori. Tra questi, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono anche Lulic e Parolo. Nonostante manchi l’annuncio ufficiale, i due senatori vestiranno la maglia biancoceleste fino a giugno 2021. Nonostante la loro età (rispettivamente 34 e 35 anni) hanno ancora la voglia e la forza di dare tutto ciò che hanno per la squadra che li ha fatti diventare grandi.

