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Lulic elogia Frattesi: “Complimenti Davide”
“Complimenti Davide”: queste le semplici parole di elogio utilizzate da Senad Lulic per congratularsi con Frattesi per il suo devastante impatto da 3 punti con la Lazio. A corredo del messaggio, anche una foto risalente al 26 maggio, a quella finale di Coppa Italia vinta contra la Roma durante la quale Frattesi svolgeva il ruolo di raccattapalle.
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L’elogio di Lulic a Frattesi e la foto del 26 maggio
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
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|0
|1
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|1
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|0
|1
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|Parma
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|Bologna
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|Genoa
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|Venezia
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|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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