Tempo di lettura: < 1 minuto

SENAD LULIC RINNOVO LAZIO – Se ne era già parlato nelle ultime settimane, ma ora le prestazioni dell’esterno bosniaco hanno convito Lotito a rinnovargli il contratto. Come riporta Il Messaggero il bosniaco dovrebbe sedersi al tavolo con la dirigenza al termine del mercato di gennaio.

Senad Lulic

Anche domenica il giocatore biancoceleste guiderà i suoi nel derby contro la Roma. Per lui sarà una data speciale, 26. Quel numero che lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi biancocelesti nel maggio del 2013. Le ottime prestazioni messe in campo questa stagione gli hanno fatto strappare un passa per Euro2020, con la Bosnia che ha deciso di convocarlo. Per le stesse ragioni, la presidenza biancoceleste ha deciso di trattare con lui un possibile rinnovo di contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.