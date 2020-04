Tempo di lettura: < 1 minuto

LULIC RIENTRO – Senad Lulic aveva lasciato Roma a febbraio per operarsi alla caviglia in Svizzera. L’infortunio del bosniaco sembra ormai roba passata e l’esterno sembra pronto al rientro in Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste tornerà nei prossimi giorni a Formello ma dovrà restare come da prassi 14 giorni in quarantena. Verso fine aprile poi il numero 19 potrà riunirsi in “gruppo” se gli allenamenti dovessero ripartire.

