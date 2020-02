Tempo di lettura: < 1 minuto

LULIC INTERVENTO – Questa mattina Senad Lulic è stato operato alla caviglia presso la clinica Paideia. Come riporta il sito ufficiale della Lazio, l’intervento è perfettamente riuscito ed ora il bosniaco inizierà il percorso riabilitativo per il rientro il campo. Di seguito la nota del club biancoceleste.

Il comunicato della Lazio su Lulic

“Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero”.

