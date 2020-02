Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVO LULIC – Il momento difficile di Senad Lulic, che mercoledì si è operato in artroscopia per “pulire” la caviglia sinistra, è stato reso meno amaro da un avvenimento positivo. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il bosniaco, che ieri mattina ha lasciato la clinica Paideia, ha firmato il rinnovo di contratto con la Lazio. Un matrimonio, quello tra il capitano e i biancocelesti, che proseguirà fino al 2021. Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare dopo la partita con l’Inter.

Lazio Lulic, i tempi di recupero

Lulic è tornato a casa dopo l’operazione e adesso seguirà un periodo di riposo. Tra qualche giorno, poi, potrebbe tornare a lavorare in palestra. La Lazio non ha riferito i tempi di recupero, ma il bosniaco potrebbe tornare in campo intorno la metà di marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.