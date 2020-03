Tempo di lettura: < 1 minuto

LULIC RIENTRO E RINNOVO – Mentre la Serie A è ferma almeno fino al 3 aprile causa emergenza Coronavirus, Senad Lulic è a lavoro per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Come riporta Il Messaggero, il bosniaco sta svolgendo riabilitazione in Svizzera e sembra in via di guarigione, anche se non dovrebbe essere disponibile in caso si dovesse ripartire agli inizi del prossimo mese. Il numero 19 biancoceleste però, nel frattempo è pronto a firmare l’adeguamento del contratto con la Lazio fino al 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.