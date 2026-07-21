COMUNICATI UFFICIALI
La Lazio si stringe a Sarri per la scomparsa del papà
Grave lutto per l’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che ha appena perso il papà: il comunicato del club capitolino.
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Il comunicato di cordoglio della Lazio per la scomparsa del papà di Maurizio Sarri.
“Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari”.
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