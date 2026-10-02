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Lazio, incontro speciale a Formello: Massimo Maestrelli fa visita a Gattuso

Published

3 ore ago

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Maestrelli incontra Gattuso Formello

Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso Maestrelli, storico allenatore del primo scudetto biancoceleste conquistato nel 1974, ha fatto visita a Gennaro Gattuso nel centro sportivo di Formello.

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Maestrelli incontra Gattuso a Formello

Maestrelli ha fatto visita all’allenatore biancoceleste nel centro sportivo, immortalando il momento con una fotografia poi pubblicata su Instagram. Uno scatto dal forte significato simbolico, che mette in contatto una delle figure più rappresentative della storia laziale con l’uomo chiamato oggi a guidare la squadra. Insieme alla foto, anche un messaggio rivolto direttamente a Gattuso: “Forza Rino, c’è molto di più oltre al Ringhio”. Da una parte il ricordo di Tommaso Maestrelli e di una squadra entrata nella storia, dall’altra Gattuso, alle prese con la sua prima esperienza sulla panchina biancoceleste.

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