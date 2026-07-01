Mahmic alla Lazio? Il fantasista bosniaco del Mondiale piace ai biancocelesti

L’ultimo nome ad infiammare il calciomercato in entrata della Lazio è Ermin Mahmic, fantasista classe 2005 della nazionale bosniaca, sul quale avrebbero messo gli occhi i dirigenti biancocelesti.

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Il calciomercato della Lazio regala sempre nomi nuovi, l’ultima suggestione arriva dalla Bosnia.

Lazio a caccia di attaccanti per curare il mal di gol che ha caratterizzato la scorsa stagione. Gimenez del Milan, Lucca del Napoli e Dieng in scadenza col Llorent, sono i tre profili maggiormente attenzionati dalla dirigenza del club biancoceleste, ma nelle ultime ore è stato inserito in lista un nome nuovissimo.

Si tratta di Ermin Mahmic dello Slovan Liberec, secondo il portale tedesco fussballeuropa.com, il fantasista classe 2025 sarebbe entrato in orbita Lazio, dopo le ottime prestazioni con la Bosnia nel Mondiale 2026, due reti per lui fino ad ora. I giustizieri dell’Italia ai playoff, domani affronteranno gli Stati Uniti nei sedicesimi di finale della competizione iridata.

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