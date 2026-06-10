Maifredi: “Alla Lazio il fallimento è all’ordine del giorno. Gattuso? Forse è una scelta sbagliata”

Gigi Maifredi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della difficile situazione che sta attraversando la Lazio e dell’arrivo di Gattuso sulla panchina biancoceleste dopo l’addio di Sarri: ecco le sue parole.

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Le parole di Maifredi nell’intervista sulla Lazio

“Quando vai in un ambito dove il fallimento è all’ordine del giorno, è tutto da guadagnare. Vai comunque alla Lazio, devi andare lì con voglia e idee, e se vai così la Lazio è interessante. Gattuso? Non lo so, è stato un magnifico giocatore di centrocampo ma marcatore. I migliori tecnici sono i centrocampisti ma che guidavano la squadra. Lui si applicava molto, auguro però a Gattuso di fare bene. Non so però se è stata la scelta giusta“.

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