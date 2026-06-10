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INTERVISTE

Maifredi: “Alla Lazio il fallimento è all’ordine del giorno. Gattuso? Forse è una scelta sbagliata”

Published

16 ore ago

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Gigi Maifredi

Gigi Maifredi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della difficile situazione che sta attraversando la Lazio e dell’arrivo di Gattuso sulla panchina biancoceleste dopo l’addio di Sarri: ecco le sue parole.

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Le parole di Maifredi nell’intervista sulla Lazio

Quando vai in un ambito dove il fallimento è all’ordine del giorno, è tutto da guadagnare. Vai comunque alla Lazio, devi andare lì con voglia e idee, e se vai così la Lazio è interessante. Gattuso? Non lo so, è stato un magnifico giocatore di centrocampo ma marcatore. I migliori tecnici sono i centrocampisti ma che guidavano la squadra. Lui si applicava molto, auguro però a Gattuso di fare bene. Non so però se è stata la scelta giusta“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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