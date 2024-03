Maifredi: "Sarri deluso per non aver creato la Lazio che voleva lui"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAIFREDI SARRI LAZIO - Il tecnico Luigi Maifredi ha espresso la sua opinione sullo scossone avvenuto in casa Lazio. Dalle dimissioni di Sarri al periodo vissuto dal club biancoceleste, ecco di seguito il suo pensiero.

Le parole di Maifredi sulle dimissioni di Sarri

Queste le parole di Luigi Maifredi TMW Radio: "Dimissioni di Sarri? Bisognerebbe stare al suo posto. Credo abbia avuto la delusione di non essere riuscito a creare una squadra che rendesse come voleva lui. Quando te ne rendi conto perdi entusiasmo e anche i giocatori, che gli hanno girato le spalle. La vittoria della lotta con Tare gli ha tolto poi un interlocutore importante che poteva consigliarli in questo momento".