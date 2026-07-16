Mairov: “Nasdaq? Estremamente complicato per la Lazio. Vi spiego perché”

Intervista incentrata sull’entrata della Lazio all’interno del Nasdaq da parte dell’avvocato Maximilian Mairov che, in diretta su Radiosei, ha voluto condividere con il pubblico il suo punto di vista sulla vicenda.

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Le parole di Mairon nell’intervista sul Nasdaq

“A me sembra estremamente complicato per la Lazio, per una lunga serie di ragioni. A NY ci sono altri mercati azionari. Al momento c’è solo una società che si occupa di terapia genetica sui tumori, con un fatturato sui 70 milioni di euro, assimilabile al fatturato Lazio. Se prendi la media dei valori, la capitalizzazione media al Nasdaq fa 114 miliardi di dollari, pure essendoci alcune eccezioni. la Lazio è già quotata, la doppia quotazione è complicata. Solo due società italiane sono quotate a Milano e Nasdaq: Stellantis e Ferrari. Ma Stellantis, ad esempio, ha fatto 54 miliardi di fatturato, con 20 mld di patrimonio netto”.

Mairov su come funziona la Borsa negli USA

Il costo annuale ci sono costi da 1 a 5 milioni di euro, oltre ad un una tantum da pagare. C’è solo il Manchester United quotato negli Usa. Ci si può arrivare alla quotazione negli Usa. ma deve esserci sia un interesse del mercato, sia una ristrutturazione societaria. Il processo di quotazione non cambia molto. Si va con un’offerta pubblica, la banca dì affari pensa al collocamento e poi si lancia la quotazione. Ci deve essere un’attrattiva, ovviamente. Non so se la Lazio possa avere questo tipo di attrattiva. Il 112 Bis è in vigore, ma serve un decreto attuativo. Parliamo di un processo che prevede l’ok dei due terzi degli altri azionisti. Non ci sono precedenti, quindi la tempistica non è facile da stimare”

Mairov sui possibili incassi della Lazio

“Quali sono i tempi di un ritorno economico per una società quotata al Nasdaq? Faccio fatica a rispondere. Tre miliardi di capitalizzazione tra Flaminio e Nasdaq come ha detto Lotito? Con la capitalizzazione attuale della Lazio e con il brand della Lazio mi pare molto difficile. Il ritorno di investimenti, come quello sul Flaminio, richiede almeno cinque anni di tempo”.

Mairov sull’azionariato popolare

“Azionariato popolare? In Italia molta ignoranza. In Spagna ci sono solo quattro società, ma sono definite società sportive anonime dove il singolo non detiene azioni. In Germania poi è ancora diverso. In Italia c’è anche un problema culturale. La vecchia società padronale non c’è più, sono entrati fondi a gestire club storici come Inter e Milan”.

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