Connect with us

NOTIZIE

FIGC: Malagò incontra Abodi per pianificare il futuro del calcio italiano

Published

10 minuti ago

on

Il presidente della Federcalcio italiana Giovanni Malagò Lazionews.eu

Come riportato dall’ANSA, nella serata di oggi si è tenuto un incontro ufficiale tra il neo presidente della Federcalcio italiana Giovanni Malagò ed il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi.

Leggi Anche: Stati generali della Lazio, Ciapparoni parla dell’evento dell’11 luglio

Malagò incontra Abodi, in ballo il futuro del calcio italiano

Poco dopo le 19.00 di oggi è iniziato l’incontro ufficiale tra Abodi e Malagò. Dopo l’ennesima figuraccia nelle qualificazioni ai Mondiali da parte della Nazionale azzurra è tempo di ripartire e questo faccia a faccia tra i due servirà anche a vagliare le future strategie per rilanciare il nostro calcio.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI