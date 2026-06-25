FIGC: Malagò incontra Abodi per pianificare il futuro del calcio italiano

Come riportato dall’ANSA, nella serata di oggi si è tenuto un incontro ufficiale tra il neo presidente della Federcalcio italiana Giovanni Malagò ed il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi.

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Malagò incontra Abodi, in ballo il futuro del calcio italiano

Poco dopo le 19.00 di oggi è iniziato l’incontro ufficiale tra Abodi e Malagò. Dopo l’ennesima figuraccia nelle qualificazioni ai Mondiali da parte della Nazionale azzurra è tempo di ripartire e questo faccia a faccia tra i due servirà anche a vagliare le future strategie per rilanciare il nostro calcio.

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