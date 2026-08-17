La FIGC trema, Malago in bilico: c’è un problema con la candidatura. Mancini a rischio

Se da una parte c’è la Lazio con i suoi problemi, dall’altra c’è la FIGC che rischia di dover nuovamente fare fronte e brusco terremoto, la poltrona di Giovanni Malagò potrebbe saltare, con lui anche Roberto Mancini potrebbe non essere più il CT azzurro: ci sarebbe un problema con la candidatura.

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FIGC, Malagò può saltare: cosa è successo con la candidatura

C’è davvero poco da salvare in questo momento all’interno del calcio in Italia. L’elezione di Giovanni Malagò ai vertici della FIGC doveva in qualche modo rappresentare una sorta di ripartenza per la Federazione e invece si rischia di vivere presto un nuovo terremoto. Pare infatti, lo rivela La Stampa, che l’attuale presidente fosse un tesserato FIGC prima delle elezioni, dettaglio che se verrà confermato renderà Malagò automaticamente non candidabile e questo gli farà perdere la carica acquisita. La procura federale ha aperto un’inchiesta e sta indagando. A portare avanti quest’operazione c’è anche l’ex Lazio Renato Miele, tra i candidati che non hanno mai preso quota.

Quale futuro per Mancini

La sensazione in questo momento è che se Malagò salta, anche Mancini verrà sollevato dall’incarico di CT. Questa, tuttavia, rimane una possibilità. Ad oggi è bene ricordare che ci sono delle indagini che stanno andando avanti e che arriveranno le risposte. La cosa che colpisce è che davvero non sembra esserci pace per il calcio in Italia.

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