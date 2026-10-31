Sfida Malagò Galliani per la presidenza FIGC: il 14 dicembre la resa dei conti

Undici club di Serie A hanno firmato la candidatura di Malagò alla presidenza della FIGC, parte la sfida con Galliani: il prossimo 14 dicembre le nuove lezioni, in cui servirà il 50% dei voti per vincere la partita.

LEGGI ANCHE: Biglietti Lazio Cagliari: nuovo capitolo della protesta biancoceleste

Il testa a testa per la presidenza della FIGC sarà fra Malagò e Galliani.

Come spiega l’edizione odierna de Il Messaggero, è stato raggiunto il quorum per la nuova candidatura di Malagò alla candidatura della FIGC. Undici società di Serie A hanno firmato per sostenere l’ez presidente del CONI. Il prossimo 14 dicembre alle ore 11 andrà in scena la votazione decisiva, per vincere servirà il 50% più uno dei voti.

AIC E AIAC non sono più dalla parte di Malagò, ma si sono schierate con Galliani, che parte con il 30% delle due componenti. La Lega Dilettanti, con il suo 34% è quella che pesa di più, ma non è ancora chiaro da che parte si schiererà. Dopo la videoconferenza di mercoledì, è previsto un nuovo confronto lunedì. Il testa a testa è appena cominciato.



@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP