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Sfida Malagò Galliani per la presidenza FIGC: il 14 dicembre la resa dei conti

Published

2 ore ago

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Undici club di Serie A hanno firmato la candidatura di Malagò alla presidenza della FIGC, parte la sfida con Galliani: il prossimo 14 dicembre le nuove lezioni, in cui servirà il 50% dei voti per vincere la partita.

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Il testa a testa per la presidenza della FIGC sarà fra Malagò e Galliani.

Come spiega l’edizione odierna de Il Messaggero, è stato raggiunto il quorum per la nuova candidatura di Malagò alla candidatura della FIGC. Undici società di Serie A hanno firmato per sostenere l’ez presidente del CONI. Il prossimo 14 dicembre alle ore 11 andrà in scena la votazione decisiva, per vincere servirà il 50% più uno dei voti.

AIC E AIAC non sono più dalla parte di Malagò, ma si sono schierate con Galliani, che parte con il 30% delle due componenti. La Lega Dilettanti, con il suo 34% è quella che pesa di più, ma non è ancora chiaro da che parte si schiererà. Dopo la videoconferenza di mercoledì, è previsto un nuovo confronto lunedì. Il testa a testa è appena cominciato.


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