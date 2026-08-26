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Malagò chiama Immobile: per Ciro un ruolo in Federazione?

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2 ore ago

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Malagò Immobile ruolo Federazione

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe contattato Ciro Immobile – da poco ritiratosi dal calcio giocato – per un possibile ruolo in Federazione. Ecco le sue parole.

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Malagò chiama Immobile: si pensa a un ruolo in Federazione

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de il Corriere della Sera sembra infatti che il presidente della Figc Giovanni Malagò abbia chiamato l’ex calciatore, forse per proporgli un ruolo in federazione. Al momento non ci sono conferme né smentite, dettaglio che può far pensare a una concreta e reale richiesta all’ex Lazio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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