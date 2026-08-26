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Malagò chiama Immobile: per Ciro un ruolo in Federazione?
Giovanni Malagò, presidente della FIGC, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe contattato Ciro Immobile – da poco ritiratosi dal calcio giocato – per un possibile ruolo in Federazione. Ecco le sue parole.
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Malagò chiama Immobile: si pensa a un ruolo in Federazione
Stando a quanto riporta l’edizione odierna de il Corriere della Sera sembra infatti che il presidente della Figc Giovanni Malagò abbia chiamato l’ex calciatore, forse per proporgli un ruolo in federazione. Al momento non ci sono conferme né smentite, dettaglio che può far pensare a una concreta e reale richiesta all’ex Lazio.
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