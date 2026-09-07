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Malagò: “Diritti TV fondamentali per i bilanci. Attendiamo gli stadi”
La Serie A deve cambiare marcia se vuole rimanere al passo dei grandi club europei, il presidente della FIGC Giovanni Malagò lo sa bene e in questa intervista rilasciata a margine di un evento alla Luiss ha toccato due temi sempre molto caldi per i club di Serie A: i diritti televisivi e il futuro degli stadi italiani. Argomenti che alla Lazio interessano particolarmente.
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Le parole di Malagò nell’intervista sui diritti tv e gli stadi in Serie A
“Normale che chi rappresenta le società debba cercare di valorizzare il prodotto, bisogna tenere conto del fatto che sono una parte preponderante all’interno del bilanci. C’è una competizione anche all’interno del sistema calcio e ci sono varie formule per cercare di valorizzare in prospettiva in attesa che arrivi la nuova generazione di stadi”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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