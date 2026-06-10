Malagò: “Non ci sono assolutamente dubbi sulla mia candidabilità”

Giovanni Malagò, con Giancarlo Abete uno dei due candidati all’elezione come presidente della prossima FIGC, ha così commentato – a margine della presentazione dei mondiali di wakeboard – il parere chiesto dal ministro Abodi al Collegio di Garanzia sulla ineleggibilità dell’ex n.1 del CONI alla presidenza della FIGC.

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Le parole di Malagò sul parere del Collegio di Garanzia sulla sua ineleggibilità a presidente della FIGC

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – “Il parare è molto chiaro, dice che non ci sono problemi di candidabilitá a livello sportivo e che non hanno una diretta competenza. Chiunque avesse conoscenza della materia sapeva che non era il collegio garanzia l’interlocutore”. Così Giovanni Malagò commenta, a margine della presentazione dei mondiali di wakeboard, il parere chiesto dal ministro Abodi al Collegio di Garanzia sulla ineleggibilità dell’ex n.1 del CONI alla presidenza della FIGC. “Mi ha fatto piacere che il Collegio abbia espresso assoluta convinzione sulla candidabilitá” ha aggiunto Malagò. (ANSA).

Redazione Lazionews.eu

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