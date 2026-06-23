Malagò rivela: “Da piccolo ero sia un lupetto della Roma che un aquilotto della Lazio”

In una lunga intervista apparsa sulle colonne del quotidiano la Repubblica, Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC, nel parlare di come cambierà il calcio, ha raccontato anche un aneddoto della sua infanzia legato a Roma e Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Malagò su Roma e Lazio nell’intervista sulla FIGC

“Ricordo che a sei, sette, otto anni mio padre mi portava all’Olimpico, in Tribuna Monte Mario, tutte le domeniche alle 14.30, ma intendo proprio tutte. Si fatica a crederci, ma ero contemporaneamente un lupetto della Roma e un aquilotto della Lazio: era l’unico modo che avevamo per vedere il calcio. A casa ho ancora quelle tessere.

Se voglio apparire super partes? Affatto, ero molto orgoglioso di quel doppio abbonamento: ricordo un anno in cui, con mio padre, ci vantavamo di non aver saltato una partita. Un altro momento epico era alle 19 della domenica: vedevi un tempo della partita, quasi sempre il secondo, a sorpresa. Io sono figlio di quella roba lì. Manca a tutti, penso”.

Redazione Lazionews.eu

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