Caos Nazionale, Malagò: “C’è da compiere una trasformazione”

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha bloccato la candidatura di Pirlo come nuovo ct della Nazionale italiana, le sue parole sul difficile momento della federazione azzurra.

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Le parole di Malagò sul momento delicato della Nazionale italiana.

“Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia.

“Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l’allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare. Lo stiamo facendo, anche tra mille complessità, perché c’è da fare una trasformazione. C’è da tenere conto che siamo un Paese prima che era calciocentrico, oggi invece, mentre ora non lo siamo più perché ci sono anche tanti altri sport”.

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