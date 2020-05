Tempo di lettura: < 1 minuto

CONI MALAGO – Il presidente Coni Giovanni Malagò, intervenuto nel corso Bologna FC Webinar, ha parlato della ripresa delle attività sportive.

Coni, le parole di Malagò sulla ripresa dello sport

“Sono dieci settimane che lavoriamo pancia a terra su questo. Il Governo ci ha chiesto di preparare un documento che ormai è la bibbia per la ripresa: sono 404 pagine in cui ci sono relazioni chieste a tutte le federazioni di indicare le proprie specificità. Ci sono anche indicazioni dal Politecnico di Torino per i divisori, i materiali, gli ambienti più un report con la federazione dei medici sportivi. Oggi ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività che è diversa dalla ripresa delle competizioni ma per la seconda è necessaria la prima”.

