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Malagò su Lotito: “La Reggina è un problema, ma lui mi è venuto incontro”
Tanto lavoro da svolgere pe Giovanni Malagò, nuovo volto di punta della FIGC, che, nella sua prima conferenza stampa da neopresidente ha già punzecchiato Claudio Lotito a distanza in seguito alla vicenda legata all’acquisto della Reggina. Le multiproprietà possono rappresentare un problema e questo il presidente federale lo sa bene visto che presto avrà il suo da fare anche con il presidente della Lazio, diretto verso il rilancio del club calabrese.
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Malagò punzecchia Lotito sull’affare Reggina: cosa ha detto durante l’intervista.
“Penso che Lotito mi è venuto incontro: non ti voglio lasciare solo col problema Bari, quindi ecco il mio contributo alla causa (ride, ndr)”.
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