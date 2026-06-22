UFFICIALE: Giovanni Malagò è il nuovo presidente FIGC

Che sarebbe stato un duello per i vertici della FIGC lo si sa sapeva, tuttavia proprio in queste ore è stato annunciato che sarà Giovanni Malagò il nuovo presidente della Federcalcio. Con il 68% dei voti totali l’ex numero uno del CONI si è dunque aggiudicato la poltrona.

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La FIGC ha il suo nuovo presidente: cosa succede adesso con Malagò

L’era di Gabriele Gravina si è conclusa ormai da tempo e i tifosi di tutta Italia aspettavano solo di capire chi sarebbe stato il suo successore. Ora è ufficiale, Malagò prenderà il suo posto. Scavalcato quindi Giancarlo Abete che si è dovuto accontentare, per così dire, del 29% dei voti totali contro il 68% conquistato dal suo avversario. Il restante 3% è stato invece consegnato sotto forma di scheda bianca. Proprio nel bel mezzo dei Mondiali 2026, la FIGC ha ufficializzato il nuovo corso. Ora non resta che aspettare e sapere se sarà confermato anche Roberto Mancini come commissario tecnico.

Le prime parole di Malagò a capo della FIGC

Solamente un commento flash da parte del fresco numero uno della Federazione che si è così espresso in seguito all’ottenimento della carica: “Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Grazie”.

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