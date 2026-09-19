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Maldini archivia l’incidente e fa volare il suo Cagliari
Non è stata una bella settimana per l’ex Lazio Daniel Maldini, dopo l’incidente stradale e il ritiro della patente il figlio d’arte è tornato in Sardegna per concentrarsi sul campo, e nel calcio ha trovato gioia: una sua rete vale la vittoria del Cagliari sull’Udinese e il momentaneo primo posto in classifica, in attesa del risultato di Roma e Inter.
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Daniel Maldini segna il gol che dà la vittoria al Cagliari sull’Udinese
L’ex attaccante della Lazio ha deciso la gara contro l’Udinese grazie a un gol nel secondo tempo, sfruttando un errore della difesa bianconera. Ora i rossoblù si trovano a quota 12 punti, dopo cinque giornate, e addirittura al primo posto in classifica: naturalmente dopo la sfida tra Roma e Inter, ambedue a pari merito con i sardi, ma con una partita in meno, molto è destinato a cambiare.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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