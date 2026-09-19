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Maldini archivia l’incidente e fa volare il suo Cagliari

Published

1 ora ago

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Daniel Maldini

Non è stata una bella settimana per l’ex Lazio Daniel Maldini, dopo l’incidente stradale e il ritiro della patente il figlio d’arte è tornato in Sardegna per concentrarsi sul campo, e nel calcio ha trovato gioia: una sua rete vale la vittoria del Cagliari sull’Udinese e il momentaneo primo posto in classifica, in attesa del risultato di Roma e Inter.

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Daniel Maldini segna il gol che dà la vittoria al Cagliari sull’Udinese

L’ex attaccante della Lazio ha deciso la gara contro l’Udinese grazie a un gol nel secondo tempo, sfruttando un errore della difesa bianconera. Ora i rossoblù si trovano a quota 12 punti, dopo cinque giornate, e addirittura al primo posto in classifica: naturalmente dopo la sfida tra Roma e Inter, ambedue a pari merito con i sardi, ma con una partita in meno, molto è destinato a cambiare.

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# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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