Ex Lazio, difficile la permanenza di Maldini a Bergamo: Cagliari in trattativa con l’Atalanta

Al termine dell’ultima stagione la Lazio ha scelto di non riscattare Daniel Maldini che ha dunque fatto ritorno all’Atalanta; ora sul giocatore è forte l’interesse del Cagliari di Pisacane.

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Cagliari in pressing su Maldini

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Daniel Maldini sarebbe in cima alla lista degli obiettivi di mercato del Cagliari. Il giocatore ha fatto ritorno a Bergamo ma salvo sorprese non dovrebbe restare alla corte di Maurizio Sarri. La trattativa con i sardi prosegue ma ancora non è arrivata la fumata bianca.

Come evidenzia TMW, al Cagliari era stato offerto anche Gabriel Strefezza per quel ruolo, il quale ha fatto ritorno all’Olympiacos dopo il prestito al Parma degli scorsi mesi, ma i costi sono molto alti e l’operazione appare complicata. Strefezza nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Lazio.

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