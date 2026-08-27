INTERVISTE
Maldini: “Cagliari e Lazio sono due ambienti molto diversi, voglio trovare la continuità che mi è mancata”
L’ex calciatore della Lazio, Daniel Maldini è appena diventato un giocatore del Cagliari: ecco l’intervista durante la conferenza stampa di presentazione nella quale ha parlato anche della sua esperienza biancoceleste.
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L’intervista di Maldini sulla sua esperienza alla Lazio
“Per quanto mi riguarda, a livello personale credo sia arrivato il momento di avere la continuità che un po’ mi è mancata. Per questo, penso che Cagliari sia l’ambiente migliore. Ho naturalmente parlato con mio padre e mi ha dato diversi consigli. Cagliari e Lazio sono due ambienti molto diversi, conosco il calore che sanno dare i tifosi del Cagliari e non vedo l’ora di assaporarlo di volta in volta”.
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